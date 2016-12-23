Путин объяснил свои слова про превосходство России над любым агрессором

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции повторил свои слова о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора, а также рассказал об укреплении обороноспособности страны.

Путин, отвечая на вопрос корреспондента Wall Street Journal, подчеркнул: «В заключение я сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального — внимание — агрессора… Я могу сейчас повторить».

Путин пояснил, что агрессор — это тот, «кто потенциально может напасть».

Россия проделала большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала, была проведена модернизация РВСН, созданы подлодки с новыми типами ракет на борту и т.д.

«Мы ничего не скрываем», — подчеркнул российский президент.

Также Путин отметил, что Россия действует в соответствии с договоренностями, в том числе СНВ-III. Также он напомнил, что именно США вышли из договора об ограничении вооружений.

Ранее в ходе пресс-конференции президент затронул проблемы развития высокотехнологичных отраслей экономики.