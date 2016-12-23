Москвичи могут начать ездить на такси по проездным



Москва, 23 декабря. Московские такси могут ввести проездные на месяц. Так поездки будут обходится гораздо дешевле, считают представители Uber и GetTaxi. Именно они первыми собираются запустить новый сервис. Отметим, что ежедневно услугами такси в столице пользуются почти 600 тыс. пассажиров.

О таких планах таксомоторных компаний сообщило издание m24.ru. Инициативу прокомментировали в Союзе пассажиров России. «Обязательно нужно попробовать такой сервис», — убежден глава организации Кирилл Янков.При этом он указал на необходимость поэкспериментировать с разными системами новой услуги.

«Например, одна компания вводит карту, на которую можно положить произвольную сумму, вторая — карту с ограниченной месячной суммой (например, 3–5 тыс. в месяц ), третья компания — безлимитный проездной, как в Европе», — пояснил он в комментариях газете «Известия».

Именно на основе данных таких экспериментов можно понять, что будет удобнее пассажирам и прибыльнее агрегатору, добавил Янков