Путин поблагодарил селян за рекордный урожай

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции поблагодарил работников сельского хозяйства за рекордные показатели урожая в этом году.

Путин обратил внимание, что в этом году урожай в России достиг рекордных показателей. Так, он составил 117 миллионов тонн. Путин отметил, что в дальнейшем этот показатель возрастет до более 119 миллионов тонн.

По словам российского лидера, ничего подобного не было в истории современной России. Он подчеркнул, что это представляет собой уникальные возможности для развития сельского хозяйства в России.