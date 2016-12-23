Fitch отзовет все рейтинги по национальной шкале в России

Москва, 23 декабря. Рейтинги всех российских компаний по национальной шкале будут отозваны по решению Международного рейтингового агентства Fitch. Соответствующая информация приведена в пресс-релизе агентства.

Так, рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях после введения Россией новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам. Именно в связи с этим и было принято такое решение. Как сообщается в пресс-релизе, Fitch отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.

В свою очередь, в ответ на отзыв Fitch рейтингов российских компаний по нацшкале Центробанк РФ сообщил, что в отношении российских объектов рейтинга Банк России будет использовать в регуляторных целях только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, которые присвоены по национальной рейтинговой шкале именно для России, с 13 июля 2017 года. По словам представителя регулятора, кредитные рейтинги иностранных кредитных рейтинговых агентств по международной рейтинговой шкале будут использоваться Банком России как и раньше, пишет газета «Известия».

Напомним, 7 декабря агентство Fitch подтвердило прогнозы по изменениям рейтингов «Сбербанка», «Внешэкономбанка», «Газпромбанка» и «Россельхозбанка» на уровне «стабильный».