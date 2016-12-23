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Ученые назвали раздельный сон залогом крепких супружеских уз
Общество

Ученые назвали раздельный сон залогом крепких супружеских уз

Сегодня 12:05
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Ученые назвали раздельный сон залогом крепких супружеских уз

Торонто, 23 декабря. Канадские ученые пришли к выводу, что семейные пары, спящие вместе, не могут получить полноценный отдых.

По мнению экспертов, раздельный сон может помочь парам выспаться. Эксперты советуют:  чтобы отношения стали по-настоящему крепкими и продолжались всю жизнь, необходимо периодически спать отдельно друг от друга.

Исследователи провели эксперимент, во время которого выяснилось, что сон в одной кровати может не позволить человеку погрузиться в фазу глубокого сна. Однако для полноценного отдыха глубокий сон обязателен.

Как ранее писало URA.RU, ученые разработали вакцину от лишнего веса. Специалисты Католического университета Сан-Антонио в Испании обнаружили вакцину, которая может спасти людей от лишнего веса. 

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Алия Шарафутдинова
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