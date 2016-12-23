Сирия, 23 декабря. В окрестностях города Даръа продолжаются ожесточенные бои между отрядами ССА* и террористами ИГ**. По данным портала Conflict News, под ударами ВВС Турции в городе Аль-Баб на северо-востоке Алеппо погибли более 70 мирных жителей. Террористы отпустили часть заложников из оккупированных кварталов Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Как утверждает один из оппозиционных источников, бомбардировщики ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам боевиков в нескольких районах Восточной Гуты на севере и северо-востоке от Дамаска. Данных об итогах воздушной операции источник не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Алеппо

Пресс-центр Международного комитета Красного Креста сообщил, что эвакуация десятков тысяч человек из восточных районов города Алеппо и поселений Аль-Фуа и Кефрая на севере провинции Идлиб завершена. Согласно информации пресс-секретаря МККК Кристы Армстронг, все мирные жители и участники боевых действий, которые изъявили желание покинуть город, были эвакуированы.

Согласно данным информационного портала Conflict News, в ходе бомбардировки турецкой авиацией подконтрольного террористам ИГ города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо, погибли как минимум 72 мирных жителя. Всего за последние сутки ВВС Турции нанесли 47 авиаударов по городу и его окрестностям. Боевики ИГ использовали мирное население в качестве живого щита. Однако, утверждает источник, данный факт не смутил турецкую сторону.

Провинция Хомс

Новостной портал Smartnews Agency сообщил, что боевики ИГ отпустили часть заложников из недавно захваченных ими кварталов города Пальмира на востоке провинции Хомс. Тем не менее большая группа заложников по-прежнему остается под контролем террористов. По данным источника, многие мирные жители города были переданы в так называемый шариатский суд ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отбили массированную атаку террористов ИГ на свои позиции на окраинах районов Аль-Джабал и Аль-Урфи города Дейр эз-Зор. В результате нескольких столкновений боевики были отброшены назад, в ходе контратаки они понесли серьезные потери в военной технике и живой силе.

Провинция Даръа

Подразделения правительственной армии атаковали укрепленные районы боевиков террористических формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Харак, находящегося в западной части провинции Даръа. Под интенсивным артиллерийским обстрелом была ликвидирована группа террористов, также разрушена значительная часть укреплений боевиков.

В районе населенного пункта Хоуд Аль-Ярмук, расположенного в пригороде Даръа, продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). В регионе ведутся взаимные обстрелы из артиллерии и пулеметов. Обе стороны несут серьезные численные потери. Однако перестрелки пока продолжаются.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** и террористы ИГ продолжают вести ожесточенные бои в окрестностях населенного пункта Табка на северо-западе от города Ракка. ВВС международной коалиции поддерживают наступлений демократических сил с воздуха, нанося удары по местам концентрации сил ИГ. В ходе столкновений были убиты несколько бойцов SDF. Однако боевикам был нанесен более серьезный урон.

Провинция Хама

Подразделения правительственных войск открыли огонь по укрепленным районам боевиков террористических группировок недалеко КПП «Бридеж» на севере провинции Хама в ответ на недавние обстрелы с позиций террористов. Информация о ходе наступления пока уточняется.

Провинция Кунейтра

Одно из сирийских новостных агентств сообщает, что в небе над городом Кунейтра был зафиксирован разведывательный самолет ВВС Израиля. Кроме того, поступают сообщения о пролетах израильской авиации и в других частях провинции. Подробности в данный момент устанавливаются.

Военнослужащие сирийской армии обстреляли опорные пункты отрядов террористов в окрестностях населенного пункта Жбата Аль-Хашаб, расположенного в северной части провинции Кунейтра, из тяжелых артиллерийских орудий. Сообщается, что в ходе обстрела было ликвидировано как минимум шесть боевиков, также уничтожено несколько транспортных средств террористов.

Ирак

Литва будет содействовать международной освободительной операции против террористов ИГ в окрестностях города Мосул, проводимой коалицией во главе с США. В Ирак в скором времени будут направлены военные инструкторы. Они будут тренировать военнослужащих иракской правительственной армии для борьбы с боевиками ИГ.