Ученые выяснили, какие морепродукты едят долгожители

Москва, 23 декабря. Ученые рассказали, употребление каких именно морепродуктов продлевает человеку жизнь.

Как оказалось, морепродукты отличаются полезными свойствами. Так, сельдь, форель, палтус и скумбрия богаты жирными кислотами омега-3. Именно они способы продлить жизнь человека. Их регулярное употребление снижает риск развития инсульта и сосудистых заболеваний. Также человеческий организм может их получить из устриц, кальмаров, омаров и креветок.

Ранее ученые заявили, что пенсионеры, которые уделяют много времени своим внукам, живут дольше тех, кто предпочитает не общаться с молодым поколением.