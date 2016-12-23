Охота на российских дипломатов: как бороться с новым фронтом атак ИГ

После убийства российского посла в Турции вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов призвал усилить меры безопасности наших дипломатов за рубежом. По его словам, группировка «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) совместно с другими террористическими организациями готовит специальные «расстрельные списки» российских дипломатов. Насколько такая точка зрения имеет право на жизнь? Федеральное агентство новостей пообщалось с экспертами.

«Возможно, эта информация не соответствует действительности, но я предлагаю дать поручение международному и оборонному комитетам в подготовке предложений по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей», — сказал Умаханов на заседании Совфеда.

Напомним, 62-летний Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Его застрелил 22-летний полицейский, ликвидированный практически сразу же. Затем во время обыска в его доме нашли книги об «Аль-Каиде» (организация запрещена в РФ), джихаде и гюленистах.

«Нет никаких доказательств, что за убийством посла в Анкаре стоит именно ИГ. Идет серьезное расследование и уже после его итогов можно будет говорить, какие силы организовали эту трагедию. Может, это действительно сумасшедший террорист-одиночка. Потому нельзя гарантированно заявлять о списке, потому что нет гарантий, что есть организация, стоящая за терактами. Если говорить об ИГ, то у них много что припасено против РФ, они находятся в состоянии войны с нами, призывали к нашему уничтожению. От них можно ожидать не только нападения на послов, но и других попыток провокационных действий. Группы, связанные с ИГ, находили в разных местах — в том числе, и в нашей стране. Тогда террористов, готовящих теракты, удалось обезвредить», — комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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По его словам, ничего принципиально не изменилось. Безопасность посольств в любом случае надо обеспечивать, особенно в тех странах, где есть подозрения в неэффективной работе местных спецслужб. Вспомним, как не справлялся с безопасностью самолетов Египет или как Турция не справилась с безопасностью посла. Нужно смотреть, где у служб безопасности есть свои проколы и брать больше обязанностей на себя.

«ИГ изменило тактику действий и помимо военных усилий стало вести борьбу и на дипломатическом фронте. Это дает террористам огромный информационный эффект, попытки убедить мир, что они сильны и могущественны. Неудивительно, что Путин уже отдал распоряжение во всех дипломатических структурах ввести дополнительные должности: не только сотрудника охраны посольства, но и непосредственно сотрудника охраны самого дипломата. Охрана должна присутствовать на любом мероприятии: те же турецкие службы безопасности не предусмотрели, что наш посол выступает на выставке, в открытом эфире. Говоря шире, считаю, что ИГ спровоцировало мигрантов. Когда в Европе находится несколько миллионов беженцев, а основная их масса — лица 25-30 лет, то наверняка среди них много сторонников ИГ, которые ждут от боевиков сигнала. Поэтому в Брюсселе до сих пор пытаются решить проблему: что делать с мигрантами и как их проверить? Они чаще всего пересекают границы без документов, проверка сильно затруднена», — добавляет руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.