Руки опускать нельзя: Путин рассказал о тонкой настройке высокотехнологичных отраслей

Москва, 23 декабря. В высокотехнологичных отраслях экономики России есть определенные проблемы, но правительство работает над этим, проводит «тонкую настройку», и у России есть все шансы для того, чтобы занять лидирующие позиции по ключевым направлениям в этой отрасли и сохранить его на долгие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции.

Президент признал наличие в высокотехнологичных отраслях экономики некоторых проблем.

«Есть проблемы, которые заключаются в том, что наша экономика, как считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне представляется, что это не совсем так», — заявил президент.

Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за того, что предприниматели предпочитают вкладываться в отрасли, которые дают большой доход за короткое время, например, энергетику.

Правительство проводит «тонкую настройку» высокотехнологичных отраслей. В частности, имеется совместная с бизнесом технологическая инициатива, комплексный план развития экономики до 2019 года, на Дальнем Востоке созданы территории опережающего развития и т.д.

«Руки опускать нельзя», — подчеркнул президент.

По мнению Путина, Россия имеет все предпосылки для того, чтобы занять и сохранить на долге годы лидирующие позиции в высокотехнологичных отраслях экономики.