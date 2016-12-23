Шойгу: Минобороны РФ готово нейтрализовать американские «Томагавки» в Европе

Москва, 23 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о выполнении поручения президента по нейтрализации угрозы размещения американских «Томагавков» в Европе.

В НАТО неоднократно высказывали намерение разместить у российских границ крылатые ракеты США «Томагавк». Предполагаемое количество пусковых установок достигает 200, время подлета ракет к России около 10 минут. Американские ракеты имеют очень высокие полетные и боевые характеристики, однако последнее время они уступают современным российским разработкам. Сейчас средства ПВО России способны перехватить и обезвредить любую угрозу. Как отмечают эксперты, «Калибры» могут перехватить «Томагавк» в полете, а «Искандеры» в состоянии попросту уничтожить ракетную базу вероятного противника.