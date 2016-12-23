Московские физики предсказали существование идеального нейтрального «атома»

Москва, 23 декабря. Московские физики предсказали существование частицы, которая является своеобразным идеальным нейтральным «атомом».

По мнению ученых, в нем содержатся четыре нейтрона и ноль протонов. Специалисты считают, что поиски и изучение этого атома помогут раскрыть тайны нейтронных звезд.

Исследователи опубликовали свою научную статью в Physical Review Letters. Как рассказал Андрей Широков из НИИ ядерной физики имени Скобелицына при МГУ, специалисты нашли эту частицу на столь низких энергиях, на которых ее существование не предсказывалось.

Как ранее писал «Индикатор», физики создали ловушку для атомов.