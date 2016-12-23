Два человека погибли в лобовом ДТП с мусоровозом на нижегородской трассе

Нижний Новгород, 23 декабря. Страшное ДТП произошло в Нижегородской области: в результате столкновения легковушки с мусоровозом погибли два человека. По данным регионального управления ГИБДД, авария случилась в Кстовском районе на трассе М-7 Москва — Уфа.

Согласно приведенной информации, 52-летний водитель «десятки» на высокой скорости выехал на полосу встречного движение, где допустил столкновение с мусоровозом КамАЗ. От сильного удара водитель и 76-летняя пассажирка легковушки получили смертельные травмы и скончались до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

По версии полицейских, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. При этом мужчина имел опыт вождения 30 лет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщала ранее «Газета.ру», МВД продолжает активные поиски водителя Mercedes, сбившего насмерть человека в районе станции московского метро «Бауманская».