Донбасс: власти Дебальцево заявили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ

Донецк, 23 декабря. Украинские силовики возобновили обстрелы в районе Дебальцево, заявил исполняющий обязанности главы горадминистрации Александр Рейнгольд.

По словам Рейнгольда, ВСУ возобновили атаки на Дебальцево и окрестности.

«Ночью украинские силовики вновь открыли огонь по окрестностям Дебальцево, — рассказал представитель местной власти. — Обстрелы продолжаются, обстановка в пригородах Дебальцево остается напряженной».

За сутки по этому району киевские военнослужащие выпустили 150 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.

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