ДНР сформировала более тысячи дел о военных преступлениях Киева в Донбассе

Донецк, 23 декабря. Спецкомиссия ДНР сформировала более тысячи дел по военным преступлениям киевских властей в Донбассе, они станут основой для оформления обращений в международные инстанции, заявила глава МИД Донецкой республики, представитель в политической подгруппе Наталья Никонорова.

«Специальной комиссией сформировано уже 1084 дела по материалам за период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года, из них 345 — по погибшим гражданским лицам, 677 — по раненым гражданским лицам», — отметила Никонорова, выступая с докладом по итогам работы в 2016 году.

По словам Никаноровой, данные факты будут весомыми аргументами на переговорах в Минске в работе подгрупп по безопасности и гуманитарной подгруппы. Никанорова напомнила, что военные преступления и преступления против человечности не амнистируются и не имеют срока давности.

Ранее Газета.Ru сообщала, что в ДНР предложили обмен пленными по формуле «всех на всех» до Нового года.