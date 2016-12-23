ДНР и ЛНР намерены добиться от Киева четких данных по пленным — Дейнего

Луганск, 23 декабря. Представители ДНР и ЛНР на видеоконференции гуманитарной подгруппы будут настаивать на том, чтобы Киев предоставил реальную информацию о пленных, которые должны быть включены в списки на обмен. Такое заявление сделал официальный представитель Луганска Владислав Дейнего.

Дейнего подчеркнул, что народные республики, невзирая на сопротивление Киева, готовы сделать все возможное для того чтобы приблизить обмен пленными в формате «всех на всех».