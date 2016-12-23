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ДНР и ЛНР намерены добиться от Киева четких данных по пленным — Дейнего
Новороссия

ДНР и ЛНР намерены добиться от Киева четких данных по пленным — Дейнего

Сегодня 11:49
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ДНР и ЛНР намерены добиться от Киева четких данных по пленным — Дейнего

Луганск, 23 декабря. Представители ДНР и ЛНР на видеоконференции гуманитарной подгруппы будут настаивать на том, чтобы Киев предоставил реальную информацию о пленных, которые должны быть включены в списки на обмен. Такое заявление сделал официальный представитель Луганска Владислав Дейнего. 

Дейнего подчеркнул, что народные республики, невзирая на сопротивление Киева, готовы сделать все возможное для того чтобы приблизить обмен пленными в формате «всех на всех». 

«Основным вопросом будет добиться от Украины четких данных по людям, которых мы разыскиваем и могли бы вернуть домой до нового года», — подчеркнул Дейнего. 

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