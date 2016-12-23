Картер станет единственным экс-лидером США на инаугурации Трампа

Вашингтон, 23 декабря. Джимми Картер стал единственным экс-президентом США, согласившимся принять участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа. Джордж Буш — младший и Билл Клинтон пока не приняли окончательного решения.

Представители Клинтона пока отказываются как-либо комментировать этот вопрос, а Джорджа Буша — младший собирается определиться до нового года, пишет издание Politico.

Картер стал 39-м президентом США. Он правил страной с 1977 по 1981 год. В 2002 году он стал обладателем Нобелевской премии мира.

Как сообщалось ранее, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.