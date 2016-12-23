Путин объяснил, за счет чего произошел рост ВВП российской экономики

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал про экономику страны.

«Вопрос традиционный. Конечно, мы смотрим на результаты работы за уходящий год. Они познаются в сравнении. Вот некоторые данные. Итак, ВВП страны в прошлом году составлял 3,7%, в этом году спад небольшой — около 1%, потом скорректировали – 0,7%, потом 0,6%. За ноябрь произошел небольшой рост ВВП в стране. Рост происходит за счет машиностроения, дорожной техники, легкой перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, там рост серьезный – 2,6%, На данный момент 4, 1%. По году будет не меньше 4%. Динамика очень хорошая», — отметил Путин.