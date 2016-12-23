Российские банки начнут обслуживать клиентов по «Скайпу»

Москва, 23 декабря. Весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам, а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу.

Соответствующие поправки готовят Центробанк России, Минкомсвязи и Росфинмониторинг. Как пишет газета «Известия», изменения не отменят первичную идентификацию российских граждан в офисе. При этом лично идти в отделение банка придется только один раз. Клиент сможет предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия.

По задумке авторов , клиентам в банке выдадут логин и пароль от портала госуслуг. С этими данными он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия.