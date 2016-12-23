ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34

Москва, 23 декабря. Очередные четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 получили на вооружение Воздушно-космические силы Российской Федерации. Это является последней поставкой Су-34 в текущем году в рамках гособоронзаказа-2016.

По словам источников в силовых структурах, утром в пятницу истребители покинули аэродром& Новосибирского авиационного завода, который принадлежит авиационной холдинговой компании «Сухой».

Самолеты направляются к военным аэродромам, находящихся под Читой. Су-34 выполнят перелет на аэродром постоянного базирования после дозаправки и отдыха экипажа. Как рассказал источник, согласно плану это произойдет в субботу в первой половине дня.

Как сообщала газета «Известия», операция российских ВКС предотвратила распад Сирийской республики, о чем заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу: в результате операции российской авиации в Сирии было ликвидировано 35 тыс. боевиков, в том числе 204 полевых командира, и 1,5 тыс. единиц техники.