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Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ
Украина

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

Сегодня 12:04
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Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

Киев, 23 декабря. В столице Украины проходит акция «Мир без насилия», в ходе которой киевские школьники по просьбе взрослых рисуют актуальные для них сюжеты, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

В распространенном накануне пресс-релизе сообщалось, что выставка рисунков пройдет в государственном лицее-интернате №23, при этом утверждалось, что тема выставки – акция «Верните родителей из плена».

В действительности, как убедился корреспондент ФАН, прибыв в лицей №23, тема пленных и вообще гражданской войны на выставке почти не упоминалась – дети в основном рисовали отцов, избивающих их ремнями, и перечеркивали этот ужас надписями «За мир без насилия». 

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

Впрочем, несколько рисунков на анонсированную тему найти удалось. Анна Мовчанюк из средней школы №308 объяснила детям Донбасса, что «Все в ваших руках», изобразив разрушенные черные дома и обгоревшие деревья с той стороны, где стоит табличка Донбасс, и цветущий рай там, где такой таблички нет. «Жители Донбасса сами выбрали себе такую жизнь», - подтверждает догадку директор школы, вызвавшаяся сопроводить корреспондента ФАН по выставке.

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

На рисунке другого школьника аналогичный сюжет, только там на жителей Донбасса на левой половинке изображения еще падают бомбы. Справа опять цветущий рай и надпись «Мир без насилия».

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ
 
К сожалению, уточнить позицию авторов рисунков не удалось – детей к журналистам не допустили. А очень хотелось узнать, чем провинились перед украинской армией дети Донбасса, которые тоже хотят жить в мире без насилия, а значит – как минимум без украинских бомб. А уж с отцовскими ремнями они как-нибудь разберутся.

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Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
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