Мутко призвал федерации проявить мужество в ответ на призыв о бойкоте турниров в РФ

Москва, 23 декабря. Вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко надеется на то, что хотя бы одна международная спортивная федерация создаст прецедент и откажется от бойкота соревнований в России.

По его словам, бойкот противоречит хартии. Мутко добавил, что однажды необходимо проявить мужество хотя бы одной международной федерации.

Напомним, Россия потеряла возможность проведения ряда международных соревнований, в том числе в ситуациях, когда западные спортсмены не хотели ехать в страну после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.