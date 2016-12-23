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Танкисты ВВО подверглись внезапной атаке «диверсантов»
Россия

Танкисты ВВО подверглись внезапной атаке «диверсантов»

Сегодня 11:49
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Танкисты ВВО подверглись внезапной атаке «диверсантов»

Хабаровск, 23 декабря. В учебном центре танковых войск Восточного военного округа в Хабаровском крае прошла внезапная проверка по противодействию терроризму.

Во время учений бойцы антитеррористических подразделений провели блокирование диверсионной группы условного противника. По легенде учений диверсантам удалось пробраться на территорию части, однако бойцы ВВО блокировали их при помощи бронетехники в одном из зданий, после чего зачистили помещения от условных террористов. Во время тренировки были отработаны действия по эвакуации условно раненого военнослужащего. Во время учений активно применялось стрелковое вооружение и имитационная пиротехника.

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