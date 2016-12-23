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Более половины россиян верят в лучшее в новом году
Общество

Более половины россиян верят в лучшее в новом году

Сегодня 11:36
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Более половины россиян верят в лучшее в новом году

Москва, 23 декабря. Свыше половины россиян верят, что новый 2017 год станет для них более счастливым. Пессимизм проявляют только 4% наших сограждан, а 53% граждан РФ верят в лучшее.

По данным нового опроса «Левада-Центра», сомнения в том, что вообще ждать каких-то отличий, высказал каждый пятый респондент (18%). Социологи отметили, что 60% россиян ждут громких коррупционных скандов и отставок министров.

При этом снизилось число россиян, ожидающих протестных выступлений и массовых волнений. 

Как сообщала ранее «Газета.ру», 30% граждан РФ заявили, что уходящий 2016 год запомнится им в первую очередь ростом цен и обесцениванием денег. 

 

 

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Ярослава Замысловатова
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