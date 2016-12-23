Российским школьникам расскажут о психологическом допинге

Москва, 23 декабря. Идет работа над учебником для российских школьников, в котором будет рассказано о том, что такое психологический допинг, заявил генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.
Кекелидзе отметил, что существует не только химический допинг, но и психологический. Он подчеркнул, как важно, чтобы об этом знали дети школьного возраста.
«Существует расхожее слово «замотивировать», — цитирует его газета «Известия». — А что значит замотивировать? Это психологически воздействовать. До какого предела можно подростка замотивировать? Выдержит ли он? Один сможет, а второй — нет. Структура личности другая. Эти всё очень серьезные вопросы, и мы обязательно включим их в учебник».