Пресс-конференция Путина соберет рекордное количество журналистов

Москва, 23 декабря. В пресс-конференции президента России Владимира Путина примет участие рекордное количество журналистов.

Вопрос главе государства смогут задать около полутора тысяч сотрудников СМИ. Журналисты в пятницу соберутся в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Как отмечаются в сообщении администрации, это рекордное число журналистов, которые зададут вопрос президенту на ежегодном мероприятии.

Как ранее писала Газета.Ru, пресс-конференция с российским лидером начнется ровно в полдень. Это уже двенадцатая подобная встреча Путина с представителями СМИ.