РЖД могут обзавестись собственным оператором сотовой связи

Москва, 23 декабря. У «Российских железных дорог» (РЖД) будет собственный оператор мобильной связи. В настоящее время принадлежащая РЖД компания «Транстелеком» обсуждает с Tele2 развертывание на их инфраструктуре виртуального оператора связи.

«Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи как одно из стратегических направлений. Речь идет как о запуске предложения FMC, так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся», сообщила газете «Известия» глава департамента по связям с общественностью и коммуникациям «Транстелеком» Наталья Ташкеева.

В пресс-службе Tele2 подтвердили наличие переговоров о создании виртуального оператора связи.

Ранее сообщалось, что в 2017 году железнодорожные грузоперевозчики и грузоотправители перейдут на современный формат централизованного взаимодействия через онлайн-платформу в Сети.