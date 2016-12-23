FAN-TV Лента новостей
Жилье в России будет дешеветь до 2019 года
Экономика

Жилье в России будет дешеветь до 2019 года

Сегодня 11:37
69

Жилье в России будет дешеветь до 2019 года

Москва, 23 декабря. Цены на недвижимость в России будут продолжать падать, по меньшей мере, до 2019 года, при этом новостройки будут дешеветь сильнее, чем вторичное жилье. Такие прогнозы строят аналитики рынка. 

Рынок недвижимости еще далек от достижения «дна» — максимальное снижение произойдет к 2018-2019 гг. До этого цены на жилье будут снижаться в среднем на 5-7% ежегодно. Только за 2016 год стоимость недвижимости в среднем снизилась на 15%, передает газета «Известия».  

При этом жилье в новостройках дешевеет сильнее, чем на вторичном рынке. Дело в том, что в 2016 году было введено в эксплуатацию рекордное количество жилья, и предложение выросло в 1,7 раза. Спрос же увеличился всего на 15%. 

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

Сегодня 12:36
61

Сирия новости 23 декабря 2016 12.30: ССА и ИГ столкнулись в Даръа, жители Алеппо гибнут под ударами ВВС Турции

Сегодня 12:32
142

Казнь online заказывали? Террористы ИГИЛ сняли на видео сожжение турецких военных

Сегодня 12:04
237

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

Сегодня 12:04
373

Новости Новороссии: ЛНР и ДНР в пропаганде Киева сродни ИГ, США обвинили РФ в неудачах ВСУ в Донбассе

Сегодня 11:59
213
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу: Возле Идлиба и Дамаска деблокированы еще четыре населенных пункта

12:50

Путин рассказал, на чем Россия начнет экономить

12:50

Бюджет России получил все деньги от иностранных компаний за продажу доли «Роснефти»

12:47

Иностранный журналист рассмешил зал вопросом о досрочных выборах

12:47

Путин: Делать выводы о виновности Улюкаева пока нецелесообразно и вредно

12:43

Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

12:43

Подозреваемого в нападении на берлинскую ярмарку ликвидировали в Милане

12:43

Путин рассказал о расследовании резонансных дел

12:40

Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

12:39

«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

12:36

Путин: Центробанк стоит на защите интересов вкладчиков

12:35

Большая пресс-конференция Путина стартовала в Москве

12:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу: Возле Идлиба и Дамаска деблокированы еще четыре населенных пункта
Читать
Закрыть