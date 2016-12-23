Жилье в России будет дешеветь до 2019 года

Москва, 23 декабря. Цены на недвижимость в России будут продолжать падать, по меньшей мере, до 2019 года, при этом новостройки будут дешеветь сильнее, чем вторичное жилье. Такие прогнозы строят аналитики рынка.

Рынок недвижимости еще далек от достижения «дна» — максимальное снижение произойдет к 2018-2019 гг. До этого цены на жилье будут снижаться в среднем на 5-7% ежегодно. Только за 2016 год стоимость недвижимости в среднем снизилась на 15%, передает газета «Известия».

При этом жилье в новостройках дешевеет сильнее, чем на вторичном рынке. Дело в том, что в 2016 году было введено в эксплуатацию рекордное количество жилья, и предложение выросло в 1,7 раза. Спрос же увеличился всего на 15%.