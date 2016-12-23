Десятки причастных к ИГ граждан задержаны в Стамбуле

Анкара, 23 декабря. Более 30 подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) были задержаны турецкими полицейскими в ходе антитеррористического рейда в Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала NTV, правоохранители задержали 31 человека. Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 41 подозреваемого в связях с «Исламским государством».

Ранее агентство Ura.ru сообщало, что боевики ИГ заживо сожгли двух военнослужащих турецкой армии, которые были захвачены три недели назад в районе города Эль-Баб в северной части Сирии.

Как сообщалось ранее, в городах Дерби и Бертон-на-Тренте была задержана группа экстремистов, готовивших теракты в британских торговых центрах во время рождественских праздников.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.