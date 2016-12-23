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Донбасс: в результате обстрела ВСУ разрушены четыре здания под Ясиноватой
Новороссия

Донбасс: в результате обстрела ВСУ разрушены четыре здания под Ясиноватой

Сегодня 11:12
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Донбасс: в результате обстрела ВСУ разрушены четыре здания под Ясиноватой

Донецк, 23 декабря. Четыре домостроения были повреждены на окраине Ясиноватой во время обстрелов со стороны украинской армии.

Как рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Олег Моргун, ВСУ обстреливали населенный пункт накануне днем и в ночь на пятницу. Под огнем оказалось село Крутая Балка. В результате прямого попадания два дома сгорело по улице Октябрьская, 3/2 и 12/1. Также поврежден один дом по улице Победы, 15/2.

Утром киевские силовики открыли огонь по селу Красный Партизан. В результате обстрела разрушен дом по улице Победы, 50.

Данных о жертвах и пострадавших нет

Как ранее писала Газета.Ru, ДНР подтвердила договоренность о прекращении огня в Донбассе на Новый год. 

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Алия Шарафутдинова
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