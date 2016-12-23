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Ревнивый москвич сжег себя, сына и его возлюбленную
Происшествия

Ревнивый москвич сжег себя, сына и его возлюбленную

Сегодня 11:23
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Ревнивый москвич сжег себя, сына и его возлюбленную

Москва, 23 декабря. Ревнивый мужчина совершил самоподжог в Новой Москве. При этом на тот свет вместе с собой он попытался забрать и свою возлюбленную, и собственного сына. Все трое были госпитализированы. Поджигатель скончался, за жизнь девушки и молодого человека борются врачи.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в поселении Сосенском в Новой Москве. У 47-летнего местного жителя вспыхнули чувства к девушке сына, но та ответила отказом. В итоге он облил горючим и поджег любовников, а потом себя.

У пострадавшей 27-летней девушки диагностировали ожоги 50% тела, у молодого человека обожжены туловище, ягоды и половые органы. Сам виновник трагедии получил 15% ожогов тела, но умер от полученных травм, уточнил собеседник телеканала Life.

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Ярослава Замысловатова
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