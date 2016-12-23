ФАС посоветовала Алекперову выбирать слова при прогнозах цен на бензин

Москва, 23 декабря. Федеральная антимонопольная служба РФ предостерегает главу «Лукойла» Вагита Алекперова от прогнозирования цен на топливо, поскольку это может привести к нарушениям антимонопольного законодательства.

Президент компании-нефтяника «Лукойл» Вагит Алекперов на прошлой неделе прогнозировал рост цен на топливо в стране на 8-12% из-за повышения акцизов. В связи с этим ФАС опубликовала сообщение с предупреждением бизнесмену воздержаться от каких бы то ни было прогнозов, чтобы не повлиять на спрос-предложение. «Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации», — пишет надзорное ведомство.