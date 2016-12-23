Освобождение Алеппо боевики «Джебхат ан-Нусры» назвали «великой потерей»

Алеппо, 23 декабря. Полную потерю контроля над Алеппо представители террористической группировки, относящейся к «Джебхат ан-Нусре» (организация запрещена в России), назвали «великой потерей».

«Это тяжелый поворотный пункт и время отступления», заявили в своем обращении представители «Джебхат ан-Нусры», после того, как правительственным войскам Сирии удалось полностью освободить от боевиков второй по величине город на севере страны. Накануне колонна, состоящая из четырех автобусов, вывезла последнюю группу из 150 боевиков по трассе Рамусе.

Ранее Газета.ру сообщила, что операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена.