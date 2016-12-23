Китайца до смерти избили трое в берцах в торговом центре Москвы

Москва, 23 декабря. Труп гражданина Китая обнаружили в торговом центре «Москва» в районе Люблино. Предположительно, иностранца избили до смерти трое злоумышленников.

«В четверг вечером в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре было обнаружено тело иностранца, предположительно, гражданина Китая», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что потерпевший был до смерти избит группой неизвестных. Предварительно установлено, что нападавшие были одеты в черные куртки и штаны, а также обуты в армейские берцы. Обстоятельства и причины гибели китайца сейчас устанавливаются.

Добавим, ранее в Тюмени трое мужчин схватили на улице девушку, избили ее в безлюдном месте и изнасиловали. В отношении парней было возбуждено уголовное дело.