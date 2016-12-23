Журналист УНИАН сменил костюм для пресс-конференции Путина ради «ракет и танков» Украины

Москва, 23 декабря. Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк удивил окружающих выбором костюма для пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Цимбалюк в очередной раз пришел на пресс-конференцию российского президента. По словам украинского журналиста, у него есть вопросы к российскому лидеру. Окружающие отметили, что на эту встречу он приехал не в традиционной украинской вышиванке.

«У меня есть прекрасный костюм, висит последние полгода, ни разу не надетый, вот прекрасный повод его выгулять, — объяснил выбор одежды украинец. — А для вышиванки будет свое время, я хочу чтобы Украина ассоциировалась не с вышивкой, а с танками с ракетами».

Напомним, Путин проводит большую пресс-конференцию в пятницу, 23 декабря.