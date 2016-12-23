Наставник «Спартака» Каррера определился с игроками центра обороны

Москва, 23 декабря. Приоритетом столичного «Спартака» в грядущий период дозаявок станет поиск центрального защитника.

Как пишет газета «Известия», невзирая на нехватку форвардов в команде, наставник красно-белых Массимо Каррера просит боссов клуба главным образом помочь ему с укреплением обороны. Источник газеты разъяснил, что это связано с тем, что главный тренер не может рассчитывать на 30-летнего защитника Сальваторе Боккетти до тех пор, пока тот не определится с дальнейшими планами.

Переговоры итальянского футболиста со столичным клубом по поводу продления контракта никак не могут завершиться – футболист пытается выбить для себя лучшие условия, однако такое поведение несколько удручает наставника красно-белых.

Таким образом, ставку Каррера сделает на Илью Кутепова и Маурисио. Вероятно, оба футболиста будут выходить в старте.