Трамп не связывает решение проблем Сирии с фигурой Асада — МИД РФ

Москва, 23 декабря. Россия не вступала в контакты с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросу урегулированию в Сирии.

Об этом рассказал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов. По мнению Гатилова, отсутствие требования отставки главы Сирии Башара Асада выгодно отличает позицию этой команды от администрации Барака Обамы.

Дипломат также добавил, что Москва активно поддерживает диалог с прошлой командой. Он также подчеркнул, что пока неизвестно, кто в Вашингтоне, после инаугурации будет заниматься решением вопроса в Сирии.

Ранее Трамп озвучил свою позицию по Сирии, ИГ и Асаду.