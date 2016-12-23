ДНР подтвердила договоренность о прекращении огня в Донбассе на Новый год

Донецк, 23 декабря. Участники контактной группы договорились о прекращении огня в Донбассе на период новогодних праздников, заявил уполномоченный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Пушилин сообщил о новой договоренности сторон конфликта в Донбассе о прекращении обстрелов.

«Контактная группа договорилась прекратить огонь на новогодние и рождественские праздники: посмотрим, что из этого получится», — обратил внимание Пушилин.

Обстрелы должны быть полностью прекращены с полуночи 24 декабря.

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