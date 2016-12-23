Задержанные в Британии пособники ИГ готовили атаки на торговые центры к рождеству

Лондон, 23 декабря. Группа экстремистов, готовивших теракты в британских торговых центрах во время рождественских праздников, задержана в городах Дерби и Бертон-на-Тренте. Об этом сообщает The Independent.

Шесть человек, подозреваемых в причастности к терроризму, были задержаны британскими правоохранителями 12 декабря. Проверки были проведены по шести адресам в городах Дерби и Бертон-на-Тренте. Среди задержанных оказалось пять мужчин в возрасте от 22 до 36 лет, а также 32-летняя женщина. По сведениям правоохранителей, все они были намерены провести серию терактов в торговых центрах, действуя по указке запрещенного в России ИГ.

Как ранее сообщала Газета.Ru, террористы ИГ заживо сожгли военных в Турции.