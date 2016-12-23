Пушков призвал Европу считать оправдание убийства Карлова пассивным терроризмом

Москва, 23 декабря. Обращение к парламентам Совета Европы с призывом рассматривать оправдание терроризма как форму пассивного терроризма подготовит комиссия Совета Федерации по информационной политике. В пятницу на заседании Совфеда было принято соответствующее протокольное поручение.

Как рассказал в ходе пленарного заседания член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков, в некоторых государствах выразили готовность судить авторов, выразивших оскорбительные комментарии в адрес посла РФ и поддержавших его убийство. С целью призвать их рассматривать информационную поддержку и оправдание терроризма как форму пассивного терроризма и принять принцип, что такое оправдание должно караться законом, комиссии по информационной политике было дано поручение подготовить отдельное обращение в национальные парламенты Совета Европы, Межпарламентский союз, другие международные парламентские организации, отметил Пушков. Он также выразил уверенность, что в международных парламентских кругах соответствующее предложение получит широкую поддержку.

Как писала ранее «Газета.ру», убитый российский посол в Турции Андрей Карлов стал жертвой подлого теракта, о чем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время гражданской панихиды по погибшему.