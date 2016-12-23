Казнь online заказывали? Террористы ИГИЛ сняли на видео сожжение турецких военных

Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) заживо сожгли двух военнослужащих армии Турции. Об этом передает турецкий информационный портал Turkish Minute. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о мотивации террористов, снявших казнь на видео.

Сообщается, что турецкие военные были схвачены террористами три недели назад в районе города Эль-Баб в северной части Сирии. Боевики ИГ опубликовали видеозапись в социальных сетях.

Отметим, что «Исламское государство» практически на регулярной основе выпускает видеоролики о казнях «неверных», солдат правительственных сил Ирака, Сирии и других стран. Так, например, в начале февраля 2015 года ИГ распространило видеозапись казни пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха. Он также подвергся сожжению.

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«У «Исламского государства» нет абсолютно никакой специальной методички по видео-казням, как об этом любят некоторые говорить. Причем ее постоянно связывают с американцами. Все это чушь. У ИГИЛ есть информационная заданность. Они имеют единую политику борьбы с неверными, шиитами, рафидитами, суннитами, которые воюют против них. Вся информационная деятельность укладывается в эту политику. В этом направлении снимаются все ролики. Последнее видеообращение официального нового представителя Халифата преследовало цели показать, что необходимо устраивать теракты, в том числе в Турции, призывал активно сражаться с Россией. Вся их политика, если говорить о методичке, построена на Халифате — приверженности своих сторонников в расширении и борьбе с неверными. Можно вспомнить видеоролик «Исламского государства», над которым все поголовно смеялись, где инструктор ИГИЛ в маске на кухне, будто в передаче «Смак», рассказывал, как нужно резать обычных прохожих, в том числе на улицах Франции. Потом они демонстрировали это на живом человеке, разрезая ему сухожилия и вспарывая живот. Кроме того, в этом ролике он поведал, как из ацетона сделать взрывчатку с поражающими элементами», — пояснил ФАН военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.

По словам эксперта, подобная видеопродукция направлена на индивидуальное обучение. Например, когда в странах Запада нет инструкторов для обучения людей, симпатизирующих «Исламскому государству», или радикальных спящих ячеек.

«Эти люди берут на вооружение методы ИГ, осуществляют теракт, а ответственность за это берет «Исламское государство». Что касается сжигания людей — это визитная карточка ИГ. Здесь нет ничего удивительного. Возле Эль-Баба они сражаются с турками, объявили им официально войну. И вот, пленных солдат сожгли и показали, что сунниты (турки) сражаются против тех, кто, по мнению ИГИЛ, на самом деле защищает Ислам и угнетенных. У террористов есть определенная информационная политика, они ее придерживаются. У них все строится на религии, где все очень просто», — резюмировал Антон Мардасов.