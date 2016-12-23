Генштаб Турции: 22 боевика ИГИЛ и три склада с оружием ликвидированы в Сирии

Анкара, 23 декабря. Генеральный штаб ВС Турции сообщил об уничтожении за минувшие сутки 22 боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) и трех складов с оружием в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

«В результате авиаударов по 51 объекту ИГ в районе Эль-Баба уничтожено 22 террориста и 37 используемых ими зданий, в том числе три склада с оружием», — цитирует РИА Новости сообщение Генштаба.

В турецком ведомстве уточнили, что военнослужащие нанесли 143 артиллерийских удара по позициям экстремистов, а также уничтожили беспилотник сил самообороны сирийских курдов.

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