FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: Шойгу горд российским оружием, фиаско США, ИГИЛ зверствует в Пальмире
Новости Сирии

Сирия сегодня: Шойгу горд российским оружием, фиаско США, ИГИЛ зверствует в Пальмире

Сегодня 11:05
559

Сирия сегодня: Шойгу горд российским оружием, фиаско США, ИГИЛ зверствует в Пальмире

Сирия сегодня, 23 декабря. Шойгу горд российским оружием, Керри признался в сирийском провале США, ИГИЛ издевается над мирным населением Пальмиры.

Шойгу о российском оружии в Сирии

Сирийская кампания России не только предотвратила расчленение Сирии и была эффективна в деле борьбы с терроризмом, но и на практике доказала высокую эффективность российских вооружений. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина, российские военные в ходе операции в Сирии использовали 162 образца современных и модернизированных вооружений, которые показали высокую эффективность.

По словам Шойгу, в числе опробованных новейших вооружений — не просто самолеты, а сверхсовременные авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, а также вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Также в ходе сирийской кампании использовались высокоточные боеприпасы, отметил военный министр.

Однако, по словам Сергея Шойгу, российским оружейникам, как говорится, еще есть, куда расти. Министр отметил, что закупка армией десяти образцов вооружений была приостановлена из-за недостатков, которые были выявлены во время операции в Сирии, и которые было невозможно обнаружить в ходе полигонных испытаний.

США опозорились в Сирии

Это вынужден был признать дорабатывающий последние дни госсекретарь уходящей вашингтонской администрации Джон Керри. По словам Керри, которые привел официальный представитель Госдепа Джон Кирби, госсекретарь крайне разочарован тем, что дипломатические усилия Соединенных Штатов по политическому урегулированию в Сирии не дали результата.

«Если вы спросите госсекретаря, то он вам скажет, как он разочарован нашим провалом в Сирии и тем, что наши дипломатические усилия оказались столь безуспешными», — отметил Кирби.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в комментариях Федеральному агентству новостей неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты почти ни на что не влияют в Сирии, поскольку их авторитет даже среди групп боевиков, которых они поддерживают и вооружают, крайне низок.

Что происходит в Пальмире

Пока сирийская армия готовится выбить боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) из Пальмиры, занявшие город террористы устраивают там показательные казни и терроризируют оставшееся гражданское население.

Сирия сегодня: Шойгу горд российским оружием, фиаско США, ИГИЛ зверствует в Пальмире

Ранее сообщалось, что заняв Пальмиру, террористы ИГИЛ захватили большое количество заложников. Позже появилась информация, что часть захваченных людей была освобождена, однако большая часть заложников до сих пор остается в руках террористов. Также сообщается, что боевики предали «шариатскому суду ИГИЛ» большое количество мирных жителей, заподозренных в малейшем отступлении от канонов самого ортодоксального ислама.

комментарии
Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо #сергей шойгу #джон керри #пальмира
Новости партнеров
Эксклюзив

«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

Сегодня 12:36
61

Сирия новости 23 декабря 2016 12.30: ССА и ИГ столкнулись в Даръа, жители Алеппо гибнут под ударами ВВС Турции

Сегодня 12:32
142

Казнь online заказывали? Террористы ИГИЛ сняли на видео сожжение турецких военных

Сегодня 12:04
237

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

Сегодня 12:04
373

Новости Новороссии: ЛНР и ДНР в пропаганде Киева сродни ИГ, США обвинили РФ в неудачах ВСУ в Донбассе

Сегодня 11:59
213
Показать еще
Новости по теме

Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

12:39

Сирия новости 23 декабря 2016 12.30: ССА и ИГ столкнулись в Даръа, жители Алеппо гибнут под ударами ВВС Турции

12:32

Казнь online заказывали? Террористы ИГИЛ сняли на видео сожжение турецких военных

12:04

Освобождение Алеппо боевики «Джебхат ан-Нусры» назвали «великой потерей»

11:28

После Алеппо боевики будут действовать из подполья в Идлибе — эксперты

11:07
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу: Возле Идлиба и Дамаска деблокированы еще четыре населенных пункта

12:50

Путин рассказал, на чем Россия начнет экономить

12:50

Бюджет России получил все деньги от иностранных компаний за продажу доли «Роснефти»

12:47

Иностранный журналист рассмешил зал вопросом о досрочных выборах

12:47

Путин: Делать выводы о виновности Улюкаева пока нецелесообразно и вредно

12:43

Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

12:43

Подозреваемого в нападении на берлинскую ярмарку ликвидировали в Милане

12:43

Путин рассказал о расследовании резонансных дел

12:40

Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

12:39

«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

12:36

Путин: Центробанк стоит на защите интересов вкладчиков

12:35

Большая пресс-конференция Путина стартовала в Москве

12:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу: Возле Идлиба и Дамаска деблокированы еще четыре населенных пункта
Читать
Закрыть