Сирия сегодня: Шойгу горд российским оружием, фиаско США, ИГИЛ зверствует в Пальмире

Сирия сегодня, 23 декабря. Шойгу горд российским оружием, Керри признался в сирийском провале США, ИГИЛ издевается над мирным населением Пальмиры.

Шойгу о российском оружии в Сирии

Сирийская кампания России не только предотвратила расчленение Сирии и была эффективна в деле борьбы с терроризмом, но и на практике доказала высокую эффективность российских вооружений. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина, российские военные в ходе операции в Сирии использовали 162 образца современных и модернизированных вооружений, которые показали высокую эффективность.

По словам Шойгу, в числе опробованных новейших вооружений — не просто самолеты, а сверхсовременные авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, а также вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Также в ходе сирийской кампании использовались высокоточные боеприпасы, отметил военный министр.

Однако, по словам Сергея Шойгу, российским оружейникам, как говорится, еще есть, куда расти. Министр отметил, что закупка армией десяти образцов вооружений была приостановлена из-за недостатков, которые были выявлены во время операции в Сирии, и которые было невозможно обнаружить в ходе полигонных испытаний.

США опозорились в Сирии

Это вынужден был признать дорабатывающий последние дни госсекретарь уходящей вашингтонской администрации Джон Керри. По словам Керри, которые привел официальный представитель Госдепа Джон Кирби, госсекретарь крайне разочарован тем, что дипломатические усилия Соединенных Штатов по политическому урегулированию в Сирии не дали результата.

«Если вы спросите госсекретаря, то он вам скажет, как он разочарован нашим провалом в Сирии и тем, что наши дипломатические усилия оказались столь безуспешными», — отметил Кирби.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в комментариях Федеральному агентству новостей неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты почти ни на что не влияют в Сирии, поскольку их авторитет даже среди групп боевиков, которых они поддерживают и вооружают, крайне низок.

Что происходит в Пальмире

Пока сирийская армия готовится выбить боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) из Пальмиры, занявшие город террористы устраивают там показательные казни и терроризируют оставшееся гражданское население.

Ранее сообщалось, что заняв Пальмиру, террористы ИГИЛ захватили большое количество заложников. Позже появилась информация, что часть захваченных людей была освобождена, однако большая часть заложников до сих пор остается в руках террористов. Также сообщается, что боевики предали «шариатскому суду ИГИЛ» большое количество мирных жителей, заподозренных в малейшем отступлении от канонов самого ортодоксального ислама.