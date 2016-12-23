Россиянки будут рожать у акушерок без помощи врачей

Москва, 23 декабря. Профессиональный стандарт для акушерок появится в России в ближайшее время.

Требования разработаны под руководством Ассоциации медицинских сестер России. Согласно документу, акушерки смогут получать высшее образование, а также самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Как пишет газета «Известия», документ на данный момент находится на рассмотрении в Министерстве труда России. Затем с ним ознакомятся Минздрав России и в Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении.