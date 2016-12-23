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После Алеппо боевики будут действовать из подполья в Идлибе — эксперты
Новости Сирии

После Алеппо боевики будут действовать из подполья в Идлибе — эксперты

Сегодня 11:07
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После Алеппо боевики будут действовать из подполья в Идлибе — эксперты

Алеппо, 23 декабря. Террористы «ан-Нусры» (организация запрещена в России) отказались дать «последний бой» в Алеппо и теперь будут действовать из подполья в Идлибе, считают эксперты.

Боевики массово покинули Алеппо, не решившись пойти в «последний бой» с поясами смертников. По эстакаде Рамусе двигалась колонна легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и даже тракторов. Полный уход исламистов из Алеппо подтвердили сразу несколько международных организаций, сообщает Газета.ру. Боевиков ожидают их соратники в провинции Идлиб. После окончательного освобождения второго по величине города в Сирии правительственным войскам придется сделать выбор, атаковать Идлиб или освобождать Пальмиру. Эксперты считают, что после фиаско боевиков в Алеппо исламистам придется уйти в подполье. Теперь борьба с боевиками уже дело не армии, а спецслужб и полиции.

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Алексей Громов
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