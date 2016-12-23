Власти Москвы на зимние праздники ограничат продажу алкоголя

Москва, 23 декабря. Власти столицы решили ограничить продажу алкоголя в новогоднюю ночь и в рождественские праздники рядом с городскими площадками, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

В российской столице запретят продавать горячительные, слабоалкогольные напитки и даже пиво. Под запретом также оказались и прохладительные напитки в стекле. В сообщении на портале мэрии Москвы также отмечается, что новые правила торговли алкоголем действуют в местах, расположенных рядом с детскими парками, городскими праздничными площадками. Данные меры введены, чтобы предотвратить травматизм. Как сообщала Газета.Ru, в честь Нового года в столице пройдут более четырех сотен мероприятий.



