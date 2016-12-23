Фейс-контроль: СМИ объяснили, почему Трамп не доверит Болтону пост госсекретаря США

Вашингтон, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп отказался от планов назначить на должность госсекретаря экс-постпреда страны при ООН Джона Болтона по причине того, что тот носит усы.

По данным источников, миллиардеру не понравились бы эти усы, поскольку сложно представить, что кто-либо из близкого окружения Трампа носит бороду, которая бы ему нравилась. Источник, близкий к республиканцу, уверяет, что у Трампа развит эстетический вкус, поэтому даже если человек является квалифицированным специалистом, но не выглядит должным образом, ему не найдется места в команде избранного президента.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Трамп хочет видеть простых людей на своей инаугурации, а не знаменитостей.

По словам главы медиа-группы Newsmax Криса Рудди, Трампу нравятся люди, которые очень правильно себя подают. Если у человека есть опыт работы на ТВ, то он привлечет внимание миллиардера.