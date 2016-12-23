Совет Федерации назвал бесчеловечным актом убийство посла Карлова в Турции



Москва, 23 декабря. Совет Федерации принял заявление в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, призвав международное сообщество сплотиться для борьбы с терроризмом.

В заявлении сенаторы назвали убийство Карлова «бесчеловечным актом», подчеркнув, что решительно осуждают его. «Международный терроризм не только продолжает атаковать мирных граждан, но и организует покушения на высокопоставленных должностных лиц государств в расчете на провоцирование конфликтов и кризисов в межгосударственных отношениях», — говорится в заявлении верхней палаты российского парламента.

Кроме того, сенаторы поручили подготовить предложения по усилению безопасности посольств России, а также обратились к парламенту Турции с просьбой взять расследование преступления под особый парламентский контроль.