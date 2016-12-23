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Последняя атомная подлодка проекта «Борей» заложена в Северодвинске
Технологии

Последняя атомная подлодка проекта «Борей» заложена в Северодвинске

Сегодня 10:55
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Последняя атомная подлодка проекта «Борей» заложена в Северодвинске

Северодвинск, 23 декабря. Восьмая атомная подводная лодка проекта 955 «Борей» под названием «Князь Пожарский» заложена в Северодвинске. Эта лодка станет последней в проекте, данная серия больше продолжаться не будет. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Восьмая АПЛ заложена на «Севмаше». Закладную табличку с именем корабля и датой закладки к секции субмарины прикрепили заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук и первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов.

«Князь Пожарский» станет восьмой и последней подлодкой проекта 955 «Борей». К настоящему моменту три подлодки семейства уже переданы на флот. В процессе строительства находятся «Князь Владимир» (АПЛ заложена в 2012 году), «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» (заложены в 2014-м) и «Император Александр III» (заложена в 2015 году). Все подлодки класса оснащены ракетами «Булава».

Как ранее сообщало РИА URA.Ru, в западных таблоидах появилось изображение другой российской межконтинентальной баллистической ракеты — РС-28 «Сармат». Ракета не на шутку перепугала западные СМИ: те заявили, что боезарядов, которые несет всего одна такая ракета, достаточно, чтобы стереть с лица Земли небольшую европейскую страну.

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