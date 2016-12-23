«Уральские авиалинии» прокомментировали запрет на полеты в Душанбе

Екатеринбург, 23 декабря. Авиакомпания «Уральские авиалинии» не получала уведомлений о приостановке полетов в Душанбе из четырех российских городов. Об этом сообщил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.

«На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмены рейсов в Таджикистан», — цитирует его ТАСС.

В Минтрансе России также не получали официальную телеграмму от Душанбе об отмене рейсов авиакомпании, о чем проинформировал сотрудник ведомства.

Ранее Минтранс Таджикистана сообщил об отмене рейсов «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска с 10.00 по московскому времени в ответ на приостановку рейсов таджикского авиаперевозчика Somon Air, сообщала Газета.Ru. При этом ранее авиавласти Таджикистана отказались согласовать российской авиакомпании «Ямал» рейсы в подмосковный аэропорт «Жуковский».

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