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«Мегафон» выкупит у Усманова часть Mail.ru Group за $740 млн
Экономика

«Мегафон» выкупит у Усманова часть Mail.ru Group за $740 млн

Сегодня 10:37
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«Мегафон» выкупит у Усманова часть Mail.ru Group за $740 млн

Москва, 23 декабря. Совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 63,8% акций компании Mail.ru Group, что составляет 15,2% уставного капитала,  за 740 млн долларов, говорится в релизе «Мегафона».

Российский оператор мобильной связи «Мегафон» выкупит 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций компании Mail.Ru Group, что в целом является 63,8% голосующих акций технологического гиганта у компаний, входящих в холдинг Алишера Усманова. Цена сделки составила 640 млн долл. США и отложенный на год платеж в 100 млн долл.

В сообщении «Мегафона» также уточняется, что оператор получит во владение при покупке акций 15,2% от уставного капитала Mail.ru. Напомним, ранее Газета.Ru писала, что бизнесмен Алишер Усманов вошел в 300 самых богатых людей Швейцарии. 

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Ирина Селезнева
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